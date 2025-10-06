Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή ναρκωτικών σε περιοχές της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και της Φλώρινας

Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 29-09-2025 έως 03-10-2025, σε περιοχές της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και της Φλώρινας, συνελήφθησαν συνολικά -3- άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Φλώρινας, σε -3- διαφορετικές περιπτώσεις.

Συνολικά κατασχέθηκαν -6,9- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τσιγάρο κάνναβης και τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Αναλυτικότερα:

τις βραδινές ώρες της 29-09-2025, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας 22χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρος – 3,3 -γραμμαρίων, -1- αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης αναμειγμένο με καπνό και -1- τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας,

τις βραδινές ώρες της 29-09-2025, συνελήφθη στην Κοζάνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, 34χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός ποτηροθήκης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, αποσπάσματα κάνναβης σε μορφή φούντας, μεικτού βάρους – 2,6 – γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και

τις βραδινές ώρες της 03-10-2025, συνελήφθη στην Φλώρινα, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Φλώρινας 22ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης –1– γραμμαρίου, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.