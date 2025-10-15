Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή ναρκωτικών από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Φλώρινας

Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 08-10-2025 έως 14-10-2025, σε περιοχές της Κοζάνης και της Φλώρινας, συνελήφθησαν συνολικά -3- ημεδαποί, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Φλώρινας, σε -2- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

τις βραδινές ώρες της 08-10-2025, συνελήφθη σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 19χρονος, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και

τις απογευματινές ώρες της 12-10-2025, συνελήφθησαν σε περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, -2- ημεδαποί, ηλικίας 24 και 33 ετών, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Διαβάστε επίσης

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν αρμοδίως.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.