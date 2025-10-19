Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί στη Σάμο, κατηγορούμενοι για διάπραξη κλοπής

Συνελήφθησαν, προχθες (17-10-2025) στο Καρλόβασι της Σάμου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβασίου, -3- άτομα – αλλοδαποί (34χρονος, 32χρονος και 22χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βραδινές ώρες στις 16-10-2025, οι συλληφθέντες, ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν από επιχείρηση (μίνι – μάρκετ) στην παραπάνω περιοχή, -6- συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων αξίας -130- ευρώ περίπου.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και κατασχέθηκε.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίου Σάμου.