PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί στη Σάμο, κατηγορούμενοι για διάπραξη κλοπής

συλληψη
23:44 | 19/10/2025

Συνελήφθησαν, προχθες (17-10-2025) στο Καρλόβασι της Σάμου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβασίου, -3- άτομα – αλλοδαποί (34χρονος, 32χρονος και 22χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βραδινές ώρες στις 16-10-2025, οι συλληφθέντες, ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν από επιχείρηση (μίνι – μάρκετ) στην παραπάνω περιοχή, -6- συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων αξίας -130- ευρώ περίπου.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και κατασχέθηκε.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίου Σάμου.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΟΠΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis