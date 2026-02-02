Μήνυμα του Νέου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχου κ. Νικόλαου Έξαρχου, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου επέδειξε, αναθέτοντάς μου τη διοίκηση μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης Περιφέρειας.

Παραλαμβάνω τη σκυτάλη από έναν άξιο προκάτοχο, τον οποίο ευχαριστώ για το ουσιαστικό έργο που παρήγαγε, και δεσμεύομαι να συνεχίσω με την ίδια συνέπεια και προσήλωση, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, με γνώμονα τη νομιμότητα, τον σεβασμό στα δικαιώματά τους και το δημόσιο συμφέρον.

Στη Δυτική Μακεδονία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά και υπεύθυνα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ενισχύοντας τη συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες. Στόχος μας είναι η Ελληνική Αστυνομία να παραμένει σταθερά δίπλα στον πολίτη, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες του και ανταποκρινόμενη με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.

Με τη στήριξη και τη συνεργασία των συναδέλφων μου, θα εργαστούμε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, θέτοντας τον πολίτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο, με ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία.

Με συλλογική προσπάθεια, συνεργασία και εξωστρέφεια, παραμένουμε δίπλα στον πολίτη, προστατεύοντας τα έννομα αγαθά του και συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ευημερίας του τόπου μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς για την άριστη συνεργασία μας κατά τα προηγούμενα χρόνια και να τους καλέσω να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση το σημαντικό έργο που επιτελούν προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.

Με βαθιά εκτίμηση,

Νικόλαος ΕΞΑΡΧΟΣ

Ταξίαρχος