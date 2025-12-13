Συνελήφθησαν 2 διακινητές από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου

Συνελήφθησαν προχθες (11-12-2025) το μεσημέρι, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο -2- διακινητές, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και μία αλλοδαπή, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ημεδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι όπως διαπιστώθηκε για το όχημα μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών είχε δηλωθεί κλοπή την 8-12-2025 σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, ενώ επιπλέον έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την αλλοδαπή διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε -5- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.