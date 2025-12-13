Επίσκεψη στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Ανακοίνωση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος:

Στο Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος Απόστολος Σούλος και ο Αναπληρωτής Ταμίας Δημήτριος Τζαφόλιας, την Παρασκευή 12/12/2025, στο πλαίσιο παρουσίασης του έργου και των δράσεων της Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι σπουδαστές της Σχολής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για την αποστολή της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, τις αθλητικές και κοινωνικές της πρωτοβουλίες, καθώς και για τα πολλαπλά οφέλη της συστηματικής άσκησης τόσο στη σωματική όσο και στη ψυχική υγεία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της φυσικής κατάστασης ως βασικού παράγοντα για την αποτελεσματική και ασφαλή άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων.

Παράλληλα, τονίστηκε ο ρόλος του αθλητισμού ως μέσου καλλιέργειας αξιών, όπως η πειθαρχία, η ομαδικότητα, ο αλληλοσεβασμός και το ευ αγωνίζεσθαι, αξίες που συνάδουν απόλυτα με το λειτούργημα του αστυνομικού. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης παρουσίασαν επίσης τις δυνατότητες συμμετοχής των εν ενεργεία αστυνομικών σε αθλητικές διοργανώσεις, πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα, καθώς και τα οφέλη της ενεργούς ένταξης στην Ένωση. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την Αστυνομική Ακαδημία, τη Σχολή Αστυφυλάκων και το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για τη συνεργασία και φιλοξενία.