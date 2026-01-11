Συνελήφθησαν 2 διακινητές από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας

Συνελήφθησαν προχθες (9-1-2026) το βράδυ, σε περιοχή της Ορεστιάδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα δέκα -10- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.