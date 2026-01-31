Συνελήφθησαν 2 οδηγοί που έτρεχαν με ταχύτητα πάνω από 160 χλμ/ώρα

Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθησαν δυο οδηγοί τα ξημερώματα καθώς ανέπτυξαν σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη στην περιφερειακή οδό και στο δρόμο προς τα Μουδανιά.

Σύμφωνα με την ανακοινωση της ΕΛΑΣ, αρχικά συνελήφθη ένας 43χρονος ο οποίος βρέθηκε στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, να κινείται με ταχύτητα 169 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 90 χλμ/ώρα. Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη 01:30.

Λίγες ώρες αργότερα στις 04:30 αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 26χρονο ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης να κινείται με αυτοκίνητο με 164 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο ταχύτητας μόλις τα 60 χλμ/ώρα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.