Συνελήφθησαν 2 διακινητές από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης

Συνελήφθησαν προχθες (20-12-2025) το μεσημέρι σε περιοχές της Ροδόπης, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, δύο -2- αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, σε οικισμό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες.

Διαβάστε επίσης

Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και Ιάσμου.