Συνελήφθησαν 2 άτομα που διέπρατταν κλοπές από περίπτερα

Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 20-8-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή της Ελευσίνας, 30χρονη και 42χρονος, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών από περίπτερα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν βραδινές ώρες της 20-8-2025 στην περιοχή της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με όχημα το οποίο οδηγούσε ο 42χρονος προσέγγιζαν περίπτερα, από τα οποία η 30χρονη αφαιρούσε προπληρωμένες κάρτες μεγάλης αξίας και στη συνέχεια τρέπονταν σε φυγή.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους και να αποτρέψουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και όχημα που είχαν αφαιρέσει από την περιοχή του Ιλίου.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, οι κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες σε -5- περιπτώσεις κλοπών από περίπτερα σε Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.