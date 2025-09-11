Συνελήφθησαν 2 άτομα κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία σε βάρος 39χρονου

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, συνελήφθησαν, προχθες 9 Σεπτεμβρίου 2025, στην πόλη της Κέρκυρας, δύο ημεδαποί, εκ των οποίων ένας άνδρας 41 ετών και μια γυναίκα 31 ετών, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στον εντοπισμό και τη σύλληψή των δύο ημεδαπών, οι οποίοι πρωινές ώρες προχθες 9 Σεπτεμβρίου 2025, στην πόλη της Κέρκυρας, τραυμάτισαν 39χρονο ημεδαπό, χτυπώντας τον με κομμάτια ξύλου και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -380- ευρώ, -40- ναρκωτικά δισκία, τα οποία κατείχε νόμιμα και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Επιπλέον, ο 41χρονος δράστης, με τη χρήση ενδύματος, αποπειράθηκε να προκαλέσει ασφυξία στον παθόντα, πράξη η οποία απετράπη με την επέμβαση έτερου ατόμου που βρισκόταν στο σημείο.

Κατά τις έρευνες, βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων και του χρηματικού ποσού, τα οποία επιστράφηκαν στον παθόντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.