Συνελήφθησαν 2 άτομα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων κατά περίπτωση

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, προχθες (16-1-2025) πρωινές ώρες σε οικισμό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης με την συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και του νόμου περί όπλων κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σχετικά με ημεδαπό που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι σε έρευνες που πραγματοποίησαν σε δύο οικίες, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ¨LAIKA¨, εντόπισαν:

-3- νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους -114,8- γραμμαρίων

-2- νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού βάρους -53,1- γραμμαρίων

-1- γυάλινο βάζο και -5- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -1- κιλού και -486,9- γραμμαρίων

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-1- μεταλλικό τρίφτη

-3- γυάλινα φιαλίδια με ναρκωτική ουσία «lean» συνολικού όγκου -110- ml

-1- μεταλλική ράβδος

-1- σιδερογροθιά και

-4- μαχαίρια

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη σε έτερη περίπτωση ένας ακόμη ημεδαπός, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.