Αλλοδαποί χτύπησαν με φτυάρι ομοεθνή τους και τον λήστεψαν

Συνελήφθησαν προχθες (16-01-2026) το απόγευμα στην Άρτα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παραβάσεις περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε από ομοεθνή τους με τον οποίο διαμένουν μαζί, προχθές το απόγευμα, ένας από τους κατηγορούμενους τον απείλησε με μαχαίρι και του κατάφερε χτυπήματα με φτυάρι, ενώ ο άλλος αλλοδαπός τού αφαίρεσε από την τσέπη του χρηματικό ποσό -250- ευρώ καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Διαβάστε επίσης

Τα αφαιρεθέντα βρέθηκαν στην κατοχή του αλλοδαπού, που κατηγορείται ότι τα είχε αφαιρέσει και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.