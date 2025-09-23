Συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Κω

Συνελήφθησαν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, δύο ημεδαποί ηλικίας 31 και 39 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών και επιστάμενης επιτήρησης πεδίου, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προχθές το πρωί μετέβησαν σε μεταφορική εταιρία και παρέλαβαν δέμα, ωστόσο ενεδρεύοντες αστυνομικοί, τους ακινητοποίησαν κατά την έξοδό τους από το κατάστημα.

Σε έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε δέκα συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -160- γραμμαρίων, επιμελώς κρυμμένες μέσα σε συσκευή ήχου.

Περαιτέρω, στην κατοχή των δραστών και σε έρευνα που έγινε στις κατοικίες τους βρέθηκαν συνολικά:

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -21- γραμμαρίων

Ζυγαριά ακριβείας

Θρυμματιστής κάνναβης

Δύο κινητά τηλέφωνα

1.820 ευρώ

Επιπλέον, η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει και τον αποστολέα του δέματος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.