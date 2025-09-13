Συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Νοτιοανατολική Αττική

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου 2025, -2- ημεδαποί, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Πιο αναλυτικά, απογευματινές ώρες της 11-09-2025, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής να κατέχουν από κοινού, εντός Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ταξί), -2- συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους -82- γραμμαρίων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους στην ίδια περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.864- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

-141- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα),

-15,9- γραμμάρια κοκαΐνη,

– Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί),

δίκυκλη μοτοσικλέτα,

-10.630- ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

πλήθος νάιλον συσκευασιών

Σημειώνεται ότι και οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.