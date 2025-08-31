Συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα στη Δυτική Αττική

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν την Παρασκευή 29-08-2025, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, 57χρονος ημεδαπός και 35χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 57χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, απογευματινές ώρες προχθες, 29-08-2025, κατελήφθη ο 35χρονος να κατέχει συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους -1,3- γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα, από τον 57χρονο έναντι χρηματικού ποσού.

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 57χρονου, κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, δύο -2- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -5,6- γραμμαρίων, καθώς και μεταλλική σιδερογροθιά και -35- φυσίγγια.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6,9- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

-400- ευρώ,

σιδερογροθιά,

-35- φυσίγγια και

-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο 57χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.