Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών γυναίκα με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 3-12-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφιξή της στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 62χρονη αλλοδαπή διωκόμενη με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ισπανίας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος.

Ειδικότερα, η 62χρονη κατηγορείται ότι είχε ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες, ενώ η ίδια ήταν επιφορτισμένη με τη διαδικασία νομιμοποίησης του παράνομου περιουσιακού οφέλους που αποκόμιζε η οργάνωση από τις εγκληματικές της δραστηριότητες.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.