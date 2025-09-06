Συνελήφθησαν 2 άτομα για διαρρήξεις στη Σύρο

Συνελήφθησαν προχθες (Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου – Ερμούπολης, δύο ημεδαποί ηλικίας 19 και 24 ετών (γυναίκα – άνδρας) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, προχθες (04.08.2025) απογεματινές ώρες οι δράστες παραβίασαν ενοικιαζόμενο δωμάτιο με σκοπό την κλοπή, όμως έγιναν αντιληπτοί και ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς που ενημερώθηκαν και μετέβησαν άμεσα στο σημείο.

Όπως εξακριβώθηκε, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας δίκυκλο μοτοποδήλατο για τις μετακινήσεις τους, το χρονικό διάστημα από 21.08.2025 έως 04.09.2025 παραβίασαν παγκάρι εκκλησίας και αφαίρεσαν από -2- κατοικίες και -2- ενοικιαζόμενα καταλύματα χρήματα, τιμαλφή και τα κλειδιά των ενοικιαζόμενων δωματίων.

Επιπλέον, κατά την προσαγωγή τους βρέθηκε στην κατοχή τους μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι ναρκωτικές ουσίες και η δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε ο 24χρονος κατασχέθηκαν, ενώ μέρος των κλεμμένων αντικειμένων που βρέθηκαν αφού αναγνωρίστηκαν, αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.