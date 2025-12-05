Συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης

Συνελήφθησαν την 02-12-2025 τις μεσημβρινές ώρες, στην πόλη της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 24χρονος αλλοδαπός και 22χρονη ημεδαπή για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από προαναφερόμενους αστυνομικούς, μεσημβρινές ώρες της 02-12-2025 στην πόλη της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 24χρονο, κατά τον οποίο βρέθηκαν συνολικά στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -15,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, -1- κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -60- ευρώ.

Ακολούθως σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 24χρονου στην Κοζάνη, στην οποία βρισκόταν και η 22χρονη βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-216,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-21,3- γραμμάρια αποψιλωμένων κλώνων κάνναβης,

-4,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης με καπνό,

-320- σπόροι κάνναβης,

διάφορα εξαρτήματα κιτ εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης (λαμπτήρες, ανεμιστηράκια, ψηφιακό θερμόμετρο, ψηφιακή συσκευή αυτόματου ποτίσματος κ.α.),

-1- ζυγαριά ακριβείας,

-1- τρίφτης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -930- ευρώ και

-1- κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.