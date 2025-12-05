Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας 3 περιπτώσεις ληστείας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας εξιχνιάστηκαν –3– περιπτώσεις ληστείας (-1– τετελεσμένη και –2– σε απόπειρα) που διαπράχθηκαν τέλη των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, σε –3– mini market, στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση-αξιοποίηση ερευνητικών στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ανήλικου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για το αδίκημα της ληστείας κατ΄ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι, στις 22-10-2025 και 21-11-2025 ο προαναφερόμενος ανήλικος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τις βραδινές ώρες και λίγο πριν από το κλείσιμο των καταστημάτων, εισήλθε σε αυτά και με την απειλή μπαλτά και μαχαιριού αντίστοιχα, σε βάρος των ιδιοκτητών, κατάφερε να αφαιρέσει από ένα mini market το χρηματικό ποσό των -850- ευρώ, ενώ από τα άλλα δύο δεν κατάφερε να αφαιρέσει οτιδήποτε και τράπηκε σε φυγή.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες (04-12-2025) το πρωί στην οικία του ανήλικου, στην Πτολεμαΐδα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο ρουχισμός που φορούσε ο ανήλικος κατά την τέλεση των πράξεων, το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς και το χρηματικό ποσό των -95- ευρώ, προερχόμενο από τις αξιόποινες πράξεις.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονιών του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας αυτού.

Προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.