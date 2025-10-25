Συνελήφθησαν 2 άτομα για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής

Συνελήφθησαν, προχθες (23-10-2025) στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, δύο ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, προχθες τις μεταμεσονύχτιες προς πρώτες πρωινές ώρες στον Βόλο, οι δράστες προέβησαν στις κάτωθι πράξεις:

αφού παραβίασαν εισόδους -3- καταστημάτων, εισήλθαν σε αυτά και αφαίρεσαν συνολικά -107- μπουκαλάκια οινοπνευματώδους ποτού, το χρηματικό ποσό των -230- ευρώ και -1- κινητό τηλέφωνο,

προσπάθησαν να εισέλθουν σε άλλο κατάστημα, θραύοντας τον υαλοπίνακα της κεντρικής εισόδου, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθόσον έγιναν αντιληπτοί, ενώ επιπλέον

έθραυσαν παράθυρο οχήματος, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν κάτι, καθόσον έγιναν αντιληπτοί.

Από την κατοχή των δραστών κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των -227- ευρώ, το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο, καθώς και -107- μπουκαλάκια οινοπνευματώδους ποτού, τα οποία αποδόθηκαν –κατά περίπτωση- στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.