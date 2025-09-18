Συνελήφθησαν 2 άτομα από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης που συγκροτήθηκε από τη Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 16-9-2025, -2- άτομα, ηλικίας 62 και 49 ετών, για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 16-9-2025, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου για τη απόρριψη τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι ως οδηγοί φορτηγού, να απορρίπτουν στερεά απόβλητα στο εν λόγω σημείο.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν το εν λόγω φορτηγό καθώς και εκσκαφέας που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των αποβλήτων.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.