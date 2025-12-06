Συνελήφθησαν 2 άτομα για ναρκωτικά στην Αττική από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Στη σύλληψη ενός 24χρονου και μίας 24χρονης προέβησαν, τις βραδινές ώρες προχθες, στην Αθήνα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, για παράβαση του N.4139/13 ''Περί εξαρτησιογόνων ουσιών'', σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. (Συναυτουργία).

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ‘’ΚΕΛΥ’’, διενεργήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. όχημα, στην περιοχή των Πετραλώνων, με επιβαίνοντες τους ανωτέρω, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν στο κιβώτιο ταχυτήτων οι κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών:

μία (01) νάιλον συσκευασία, που περιείχε φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 2,4 γρ.,

τέσσερις (04) νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 4 γρ.,

μία (01) νάιλον συσκευασία, που περιείχε 02 δισκία XTC,

Στη συνέχεια διενεργήθηκαν νόμιμες έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων όπου εντοπίστηκαν:

οχτώ (08) νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 126,6 γρ.,

τέσσερις (04) νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 200,6 γρ.,

δεκαέξι (16) νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 140 γρ.,

μία (01) συσκευασία, η οποία περιείχε 605 δισκία XTC,

μία (01) νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού μικτού βάρους 2,2 γρ.,

μία (01) ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

δεκαέξι (16) ρολά διάφανης μεμβράνης και

ένα (01) κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ναρκωτικές ουσίες, το χρηματικό πόσο των 1.470€, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και το Ι.Χ.Ε. όχημα.