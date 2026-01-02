Συνελήφθησαν 2 άτομα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου

Συνελήφθη στις 30 Δεκεμβρίου 2025 στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 50χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για το αδίκημα της έκθεσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης ανήλικου ημεδαπού, ο οποίος την 30.12.2025 πρώτες πρωινές ώρες διακομίστηκε στο Γ.Ν. Ρόδου για παροχή πρώτων βοηθειών, προέκυψε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για το περιστατικό προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που επέτρεψε τη διάθεση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο, καθώς και η μητέρα του.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκε διοικητική παράβαση – πρόστιμο στο κατάστημα.