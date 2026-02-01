ΔΥΝΑΜΗ η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τις απογευματινές ώρες της 29-1-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 29χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στους αστυνομικούς αναφορικά με τη δράση του 29χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του με τη συνεργασία αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-34- γραμμ. κοκαΐνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

και το χρηματικό ποσό των -4.280- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.