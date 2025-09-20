Συνελήφθησαν 2 άτομα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν άμεσα δύο περιπτώσεις απατών που διαπράχθηκαν σε βάρος πολιτών την 17 και 18-9-2025 σε οικισμούς του Έβρου.

Συνελήφθησαν προχτες (18-9-2025) το απόγευμα στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Ορμενίου, από τους παραπάνω αστυνομικούς με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Τριγώνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, δύο ημεδαποί, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, σε δύο περιπτώσεις, την 17 και 18-9-2025 σε οικισμούς του Έβρου, ηλικιωμένοι ημεδαποί δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστο δράστη, ο οποίος παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή και με το πρόσχημα επείγουσας χειρουργικής επέμβασης συγγενικού τους προσώπου, κατάφερε να τους εξαπατήσει, πείθοντάς τους να παραδώσουν συνολικά στον έναν συλληφθέντα χρηματικά ποσά, ύψους -31.400- ευρώ και τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια όπως προέκυψε ο τελευταίος μετέφερε αυθημερόν από κοινού με τον δεύτερο συλληφθέντα σε άγνωστο συνεργό του στη Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο επιστάμενων αναζητήσεων και ερευνών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο δράστες, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -25.450- ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον δικαιούχο του.

Επιπλέον κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.