Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη οργανωμένου κυκλώματος στη Χίο

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, συνελήφθησαν προχθες (30-09-2025) στη Χίο, 2 άτομα – αλλοδαποί (20χρονοι), ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα της απάτης και της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλος του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινώνησε προχθες τηλεφωνικά με ηλικιωμένο ημεδαπό στη Χίο, προσποιούμενο ιατρό και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικού του προσώπου (κόρη του), τον έπεισε να παραδώσει στους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι μετέβησαν στην οικία του σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των -9.150- ευρώ.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι, οι προαναφερόμενοι 20χρονοι δράστες, εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον -2- ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του κυκλώματος αυτού, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενα ιατρούς και επικαλούμενα την ανάγκη αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων κυρίως συγγενικών τους προσώπων, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών.

Οι 20χρονοι δράστες, εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες προχθες (30-09-2025) στον αερολιμένα της Χίου, κατά το χρόνο που επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Αθήνα.

Στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους, συνολικά το χρηματικό ποσό των -9.120- ευρώ, χρήματα που όπως διακριβώθηκε ακολούθως, είχαν αποσπάσει από τον ηλικιωμένο – παθόντα την ίδια ημέρα στη Χίο.

Το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό και -3- κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστούν οι διασυνδέσεις και όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού αυτού δικτύου.