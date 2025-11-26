Συνελήφθησαν 14 άτομα από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως και 24-11-2025 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, δεκατέσσερα -14- άτομα, εκ των οποίων δεκατρείς ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν εννέα ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβαση του νόμου περί όπλων κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, σε μία περίπτωση, την 24-11-2025 το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέλαβαν τέσσερις ημεδαπούς – μέλη εγκληματικής ομάδας ενώ αναζητείται ένας ακόμη ημεδαπός συνεργός τους, διότι σε έρευνες που πραγματοποίησαν σε οικίες και δωμάτια ξενοδοχειακού συγκροτήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες εντόπισαν συνολικά και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -209,13 γραμμαρίων,

ποσότητα νωπών φύλλων κάνναβης βάρους -210- γραμμαρίων,

ποσότητα αποξηραμένων κλώνων κάνναβης βάρους -75,3- γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης βάρους -12,03- γραμμαρίων,

τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης ύψους -5- εκατοστών,

ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και υφασμάτινη θήκη,

είκοσι -20- αβολίδωτα φυσίγγια ,

πέντε -5- θρυμματιστές με ίχνη κάνναβης,

τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές με ίχνη κάνναβης και κοκαΐνης,

ένα -1- αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης,

χρηματικό ποσό και επτά κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, σε οκτώ ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν αντίστοιχα έναν αλλοδαπό στην Αλεξανδρούπολη, τρείς ημεδαπούς στην Κομοτηνή, δύο ημεδαπούς σε περιοχές της Ξάνθης, δύο ημεδαπούς στη Δράμα και δύο ημεδαπούς σε περιοχές της Καβάλας, διότι εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά από ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και την κατοχή των συλληφθέντων κατά περίπτωση, -84- ναρκωτικά δισκία και μικροποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις εννέα υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.