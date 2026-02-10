Σύλληψη αλλοδαπών για ναρκωτικά στην Αττική από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν) και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, προέβησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, για παράβαση του Ν. 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» στην Αττική.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, εντοπίστηκε στον Πειραιά ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πακιστάν), να κατέχει μέσα σε σακίδιο πλάτης, μία πλαστική συσκευασία περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους, 335 γραμμαρίων. Επιπρόσθετα, συνελήφθη ένας 17χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πακιστάν), ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή ενός 24χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Αλβανίας) που διέμενε στην Αττική, ο οποίος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από τα εν λόγω στελέχη, με τη συνδρομή στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. Κατόπιν ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του 24χρονου επτά νάιλον συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 21,4 γραμμαρίων.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 24χρονου με τη συνδρομή στελεχών της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΜΠΡΑΤ», όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο πλαστικές συσκευασίες, περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 1.590 γραμμαρίων,

Τρεις πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 485 γραμμαρίων,

Δύο πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 35 γραμμαρίων,

Τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.