Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας

Συνελήφθησαν προχθες (08-02-2026) το βράδυ στην Άρτα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας ημεδαπός και ημεδαπή, που κατηγορούνται για διακίνηση και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι που διαμένουν οι κατηγορούμενοι, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

-441,93- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας,

-4- τρίφτες κάνναβης,

-2- συσκευές καπνίσματος κάνναβης,

-810- ευρώ,

-2- σιδερογροθιές και

πτυσσόμενο γκλόπ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.