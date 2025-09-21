Συνελήφθη ζευγάρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου

Συνελήφθησαν, προχθες (19-09-2025) το απόγευμα στον Βόλο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, -2- άτομα, από τα οποία -1- ημεδαπός άνδρας και -1- αλλοδαπή γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του ημεδαπού όπου βρισκόταν και η αλλοδαπή, κατά την οποία βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ένα γυάλινο βάζο και μία νάιλον συσκευασία με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -18,31- γραμμαρίων, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -1.200- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.