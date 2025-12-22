Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Ιωάννινα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη προχθες (20-12-2025) αργά το βράδυ ημεδαπός, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκε η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από δύο ανηλίκους.

Διαβάστε επίσης

Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους -2.000- ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.