Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Ιωάννινα

19:14 | 22/12/2025

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη προχθες (20-12-2025) αργά το βράδυ ημεδαπός, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκε η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από δύο ανηλίκους.

Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους -2.000- ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

 

