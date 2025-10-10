Συνελήφθη ξανά για απείθεια ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό

Το βράδυ της Παρασκευής, συνελήφθη ξανά στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας». Ο 19χρονος συνελήφθη από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ, αυτή τη φορά για απείθεια, καθώς δεν συνεργάστηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο. Τρεις μήνες πριν, είχε επιτεθεί σε επιβάτες του μετρό και είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο 19χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σε απέλαση. Ο ίδιος είχε εισέλθει στην Ελλάδα στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 από τη Σάμο ως ασυνόδευτο ανήλικο και είχε καταθέσει αίτημα ασύλου, το οποίο απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό.

Παράλληλα, οι διαδικασίες για την ανάκληση του ασύλου βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το υπουργείο, η ανάκληση δεν γίνεται αυτόματα, αλλά απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών.

Αναλυτικά η άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:

«Η διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου γίνεται είτε λόγω αμετάκλητης καταδίκης είτε λόγω επικινδυνότητας για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη από την Υπηρεσία Ασύλου που είναι και η Αποφαινόμενη αρχή.

Το εδάφιο α’ της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 4939/2022 ρητά αναφέρεται ότι η Αποφαινόμενη Αρχή ανακαλεί το καθεστώς όταν: “ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας”.

Μόλις ανακληθεί το άσυλο ο αλλοδαπός τίθεται σε διοικητική κράτηση και ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής του. Έως τότε έχει καθεστώς προστασίας και η δικαιοσύνη είναι αποκλειστικά αρμόδια βάσει των ποινικών αδικημάτων που κατηγορείται και δικάζεται εάν τεθεί σε καθεστώς φυλάκισης ή όχι. Το υπουργείο Μετανάστευσης για τον Ιρακινό έχει κινήσει τη διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου ως επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτόματη αφαίρεση καθεστώτος ασύλου χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία».

Πηγή: eleftherostypos.gr