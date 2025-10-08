Αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού με έξοδα δημοσίου

Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας, Ακαρνανίας και Ηλείας, με το επισυναπτόμενο έγγραφό τους αναφέρονται στην πρόσφατη διαταγή του κ. Αρχηγού για τις αποσπάσεις προσωπικού με έξοδα του δημοσίου και με σκοπό την δικαιότερη εφαρμογή αυτής, αναπτύσσουν εύλογο προβληματισμό και σχετικές διευκρινίσεις.

Επειδή η θεσμοθέτηση κανόνων πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα υπηρετεί τις αρχές της ισότητας, της ισονομίας και της διαφάνειας, σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις τους και να μας ενημερώσετε σχετικώς.

Διαβάστε επίσης

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Συνημμένα αρχεία: koinh1.pdf