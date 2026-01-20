Συχγαρητήρια Ανακοίνωση

Ανακοίνωση της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης:

Ως Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια προς το προσωπικό του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης για την επιτυχή αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την 19-01-2026 στην Ξάνθη και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη ενός ημεδαπού και την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Ιδιαίτερα η ποσότητα και το είδος του εξοπλισμού που κατασχέθηκαν αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και επιχειρησιακής μεθοδικότητας των συναδέλφων μας και, φυσικά, το μέγεθος της επιτυχίας!

Και όλα αυτά -σε συνέχεια πολλών επιτυχιών- παρόλες τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Δε μένει παρά να τονίσουμε, για πολλοστή φορά, προς όλους τους αρμόδιους πόσο πιο ασφαλής θα ήταν η πόλη και η περιοχή μας και πόσο πιο ποιοτική η καθημερινότητα η δική μας και των συμπολιτών μας, αν η Πολιτεία τουλάχιστον κάλυπτε τις κενές οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.

Τέτοιες επιτυχίες αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στην προστασία των συμπολιτών μας και συνιστούν έμπρακτη απόδειξη της συστηματικής, αποτελεσματικής και συχνά αθόρυβης δουλειάς που επιτελείται σε καθημερινή βάση.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΟΣΙΤΗΣ Παναγιώτης

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γραμμένος