Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.

Διαβάστε επίσης

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο ανωτέρω έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για εμπόριο-προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και αγορά, αποδοχή και κατοχή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών προς χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΕΛ.ΑΣ. - Νέες προαγωγές στελεχών