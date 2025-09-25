Συνελήφθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 26χρονος αλλοδαπός δυνάμει ερυθράς αγγελίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 24-9-2025 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», 26χρονος αλλοδαπός δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών του Πακιστάν για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, ο 26χρονος κατηγορείται ότι το 2018, μαζί με έτερα άτομα, εισήλθε σε αγρόκτημα σε επαρχία του Πακιστάν όπου με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του και διέφυγε.

Διαβάστε επίσης

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.