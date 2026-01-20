Συνελήφθη στην Κω 37χρονος παράνομος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στην Κω, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κω, ένας 37χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, για κατοχή – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ειδικότερα, προχθές βραδινές ώρες στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε στον δράστη βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

Οκτώ «φιξάκια κοκαΐνης συνολικού βάρους -6,1- γραμμαρίων

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους -25,4- γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά μαζί με λοιπά ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο 37χρονος συλληφθείς, για τον οποίο προέκυψε επίσης ότι διέμενε παράνομα στη χώρα μας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.