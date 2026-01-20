Δολοφονία στις φυλακές Κορυδαλλού: Είχε γλιτώσει από απόπειρα και πριν από 6 μήνες το θύμα

Προδιαγεγραμμένο ήταν κατά τα φαινόμενα το μέλλον του σκληρού Αλβανού ποινικού, ο οποίος δολοφονήθηκε χθες στις φυλακές του Κορυδαλλού από συγκρατούμενό του. Ο νεκρός κρατούμενος, για τον οποίο είχε εκδοθεί συμβόλαιο θανάτου, είχε γλιτώσει από απόπειρα δολοφονίας πριν από περίπου 6 μήνες στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ωστόσο, χθες, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον 27χρονο Έλληνα, επίσης σκληρό ποινικό, ο οποίος μπήκε στο κελί του και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Ο 49χρονος, ο οποίος είχε αποδράσει πριν από πολλά χρόνια από τις φυλακές Κέρκυρας, μετά από άδεια που του χορηγήθηκε και δεν επέστρεψε ποτέ, έπεσε τελικά στα χέρια των Αρχών ύστερα από σχεδόν εννιά χρόνια, κι έκτοτε βρισκόταν έγκλειστος.

Ο νεκρός βαρυποινίτης

Εδώ και καιρό οι πληροφορίες έλεγαν ότι το θύμα είχε μπει στο στόχαστρο αντιπάλων, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου και να τον... βγάλουν από τη μέση. Μάλιστα πριν λίγους μήνες βρισκόταν σε «καθεστώς προστασίας» και κρατούνταν σε κελι μαζί με αστυνομικό που είχε κατηγορηθεί για ναρκωτικά. Ωστόσο, ούτε αυτό αποδείχθηκε αρκετό, με τον Έλληνα συγκρατούμενό του να του καταφέρνει χθες καίρια πλήγματα στο σώμα, από τα οποία τελικά κατέληξε.

