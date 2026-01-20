Aστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αργολίδα, στην Κορινθία, στη Λακωνία και στη Μεσσηνία

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (19.1.2026) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Κορινθίων, Σπάρτης, Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -18- άτομα, προσήχθησαν -10- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-3- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -2- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και

άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και -1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -11- άτομα, προσήχθησαν -5- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-3- άτομα, για απόπειρα κλοπής,

άτομα, για απόπειρα κλοπής, -2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στη Λακωνία ελέγχθησαν -21- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -20- άτομα, προσήχθησαν -4- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -4- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και απείθεια,

άτομα, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και απείθεια, -1- άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Εξιχνιάστηκαν:

από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -2- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες, που έγιναν την 6.12.2025 και την 9.12.2025, αντίστοιχα, σε τοπικές κοινότητες του δήμου Καλαμάτας. Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκε δικογραφία, σε βάρος των ανωτέρων -2- συλληφθέντων, ηλικίας 20 ετών.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Αργολίδα βεβαιώθηκαν -2- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια, στην Κορινθία βεβαιώθηκαν -19- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκε -1- όχημα.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.