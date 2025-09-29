 Συνελήφθη στην Φλώρινα 36χρονος για τηλεφωνική απάτη, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών

Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω χθες (25-09-2025) τις μεσημβρινές ώρες στην πόλη της Φλώρινας, 36χρονος ημεδαπός, για τηλεφωνική απάτη, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών.

Ο 36χρονος έχοντας το ρόλο του «εισπράκτορα», συνελήφθη αμέσως μετά τη στιγμή που παρέλαβε από 79χρονη ημεδαπή, διάφορα χρυσαφικά και τιμαλφή, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη -2- συνεργών του ( γυναίκα και άνδρας), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, χθες τις μεσημβρινές ώρες άγνωστη γυναίκα, τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της 79χρονης και προσποιούμενη την υπάλληλο λογιστικού γραφείου και με το πρόσχημα καταγραφής όλων των χρυσαφικών και κοσμημάτων που υπάρχουν στην οικία της, προκειμένου να διασφαλιστούν και να μην κατασχεθούν από την εφορία, κατάφερε να την εξαπατήσει και να της αποσπάσει διάφορα κοσμήματα και τιμαλφή, συνολικής αξίας περίπου -5.000- ευρώ, τα οποία και παρέλαβε ο 36χρονος.

Κατόπιν οργανωμένης επιχείρησης των προαναφερόμενων αστυνομικών, εντοπίσθηκε ο 36χρονος και συνελήφθη έξω από την οικία της 79χρονης, ενώ είχε ήδη παραλάβει τα προαναφερόμενα χρυσαφικά και τιμαλφή, τα οποία αφού κατασχέθηκαν αποδόθηκαν στην παθούσα.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε, η συμμετοχή και ενός αγνώστου ανδρός στη τέλεση της ανωτέρω αξιόποινης πράξης, ο οποίος μετέφερε τον 36χρονο με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, στην πόλη της Φλώρινας, πρωινές ώρες της 25-09-2025.

Κατασχέθηκε το προαναφερόμενο όχημα, το οποίο είχε μισθώσει, από περιοχή της Αθήνας ο 36χρονος, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο και -2- κάρτες sim.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, για την ταυτοποίηση των άλλων -2- άγνωστων –συνεργών του 36χρονου, συνεχίζονται.