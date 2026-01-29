Συνελήφθη στη Ρόδο 30χρονος διωκόμενος

Συνελήφθη προχθες (27 Ιανουαρίου 2026) το απόγευμα στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού & Αστυνομικού Σταθμού Σαλάκου, ένας 30χρονος μη νόμιμος αλλοδαπός γιατί όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιούσε κλεμμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 29.08.2025.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης -4- ετών, -9- μηνών και χρηματική ποινή -1.000- ευρώ για οπλοκατοχή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και συμπλοκή.

Ο συλληφθείς οδηγείτε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.