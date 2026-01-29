Σχολή Αστυφυλάκων: Πάμε… για το 2027!

Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν από τις τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη, και του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Δημήτρη Σαββόπουλου, στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το μέλλον της Σχολής Αστυφυλάκων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναλύθηκαν τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και οι προκλήσεις που επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα.

Όπως προέκυψε από τα λεγόμενα των κ.κ. Αμανατίδη και Σαββόπουλου, μετά το 2025 και τη νέα χρονιά, ο σχεδιασμός επικεντρώνεται πλέον στο 2027, έτος για το οποίο εκφράζεται αισιοδοξία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη να τηρηθούν αυστηρά τα επόμενα στάδια του έργου.

Πηγή: svouranews.gr