Συνελήφθη στη Μύκονο ζευγάρι αλλοδαπών για εκβίαση

Συνελήφθησαν προχθες (Τρίτη 19 Αυγούστου 2025) το απόγευμα στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 ετών (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εκβίαση.

Ειδικότερα, οι δράστες απαίτησαν από υπεύθυνη ξενοδοχειακής μονάδας στην οποία διέμεναν χρηματικό ποσό, καθώς και δωρεάν παροχή επιπλέον υπηρεσιών προκειμένου να διαγράψουν αρνητικά σχόλια που δημοσιοποίησαν σε διαδικτυακή ιστοσελίδα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης της καταγγελίας, από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου προσημειώθηκε το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ και παραδόθηκε από υπάλληλο στους δράστες, οι οποίοι αφού το καταμέτρησαν προέβησαν στη διαγραφή των αρνητικών σχολίων που είχαν δημιουργήσει.

Τότε αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και συνέλαβαν τους δράστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.