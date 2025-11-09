Συνελήφθη πρώην Αστυνομικός

Πρώην αστυνομικός, με πολλά πειθαρχικά εις βάρος του όσο υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ.-μέχρι το 2008-είναι ο άντρας που πρωταγωνίστησε το τελευταίο 48ωρο σε θρίλερ στα Μετέωρα, και εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως το trikalavoice.gr ο άντρας έφτασε με ΤΑΧΙ-κατά πάσα πιθανότητα-έξω από τη Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων και ζήτησε από ζευγάρι που βρίσκονταν εκεί το τηλέφωνο για να επικοινωνήσει με τους δικούς του. Εκείνοι αρνήθηκαν και ειδοποίησαν την αστυνομία ενώ αυτός φέρεται πως βρήκε τελικά τρόπο να επικοινωνήσει με την οικογένειά του. Η αστυνομία τον αναζητούσε όλο το βράδυ ενώ σήμερα ο ίδιος φέρεται να επικοινώνησε εκ νέου με την οικογένεια και ενημέρωσε πως θα προσέλθει οικειοθελώς στις Αρχές να δώσει εξηγήσεις, όπως και έγινε.

Ο άντρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης κ. Ανακριτή Αθηνών, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμορίας και της απάτης και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: trikalavoice.gr