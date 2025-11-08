Κατέφθασαν οι αστυνομικές ενισχύσεις και αναλαμβάνουν δράση - ΦΩΤΟ

Ξεκίνησε το 24ωρο σχέδιο αστυνόμευσης των Ρομά στην Αλεξάνδρεια

Ήρθαν 25 μάχιμοι αστυνομικοί από τις Σέρρες για να περιπολούν σε 24ώρη βάση και να ελέγχουν τον οικισμό

Από σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο αστυνόμευσης του οικισμού των Ρομά στην περιοχή της Αλεξάνδρειας που ξεπερνάει σε πληθυσμό τους 2.000 κατοίκων. Τους νέους αστυνομικούς, οι οποίοι ήρθαν από την Αστυνομική Διεύθυνση των Σερρών, υποδέχθηκε προσωπικά ο Βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας, ο οποίος τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.

«Υποδέχτηκα, σήμερα, στην Αλεξάνδρεια τους Αστυνομικούς της νέας Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (ΟΠΔ), ενώ τις επόμενες μέρες η αστυνομική δύναμη της Αλεξάνδρειας ενισχύεται με ακόμη 8 Αστυνομικούς, που θα έρθουν από οργανική δύναμη εκτός Ημαθίας. Τους ευχήθηκα καλή δύναμη και καλές υπηρεσίες, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και ενίσχυσης της ασφάλειας των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε με προσήλωση και συνέπεια, για την ανάταση της Ημαθίας, πάντα δίπλα και μαζί με τους πολίτες της» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Ημαθίας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι προγραμματίζεται η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών που θα πλαισιώσουν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης που ήδη θα επιχειρούν εντός των συγκεκριμένων περιοχών. Εξήγησε ότι εκτός από τους καταυλισμούς, οι αστυνομικοί θα έχουν μόνιμη παρουσία και σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονη εγκληματικότητα.

Η παρουσία των ένστολων αστυνομικών θα είναι 24ωρη, θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα υπάγονται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Πηγή: veriotis.gr