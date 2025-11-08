Φωτογραφίες από την ορκωμοσία πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., η ορκωμοσία –47- πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Ο κ. Αρχηγός στον σύντομο χαιρετισμό του, απευθυνόμενος στους νέους Δόκιμους Υπαστυνόμους, αναφέρθηκε στις προκλήσεις και δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, ενώ στο πνεύμα αυτό, τους προέτρεψε να παραμείνουν αταλάντευτοι και πιστοί στο καθήκον:

«…Ένα ταξίδι που θα είναι μακρύ, αλλά σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και στο οποίο είμαι σίγουρος θα συναντήσετε πολλές προκλήσεις, δυσκολίες, αλλά θα νιώσετε και την ικανοποίηση κάθε φορά που επιτυγχάνετε τους στόχους σας και τους στόχους του Σώματος. Σε αυτό το ταξίδι θέλω να μείνετε αταλάντευτοι, πιστοί στο καθήκον και στον όρκο που δώσατε πριν από λίγα λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό να επιτελούμε το καθήκον μας προς την πατρίδα, το οποίο συνοψίζεται σε δύο απλές φράσεις, απλές στην ουσία τους, αλλά τόσο σημαντικές.

Να υπηρετούμε και να προστατεύουμε τους πολίτες, την κοινωνία και την πατρίδα, γιατί αυτός είναι ο πυρήνας του αστυνομικού λειτουργήματος και μιλάμε για αστυνομικό λειτούργημα…», ενώ συνέχισε τονίζοντας ότι «…το να είσαι αστυνομικός δεν είναι απλά άλλο ένα επάγγελμα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι δημόσιος λειτουργός, να υπηρετείς την πατρίδα σου…».

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της ανανέωσης και της εισόδου «νέου αίματος» στην Ελληνική Αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι οι φρέσκες ιδέες και η καινοτόμος σκέψη τους, μπορούν να συνδυαστούν με την εμπειρία των παλαιότερων αστυνομικών: «…Είστε το νέο αίμα που όταν αποφοιτήσετε από τη Σχολή θα μπει μέσα στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θέλουμε τις νέες ιδέες σας, την καινοτόμο σκέψη σας, ώστε να μπολιαστεί με τη γνώση και την εμπειρία των παλαιών και όλοι μαζί ως ένα Σώμα να προχωρήσουμε μπροστά την Ελληνική Αστυνομία για να κάνουμε αυτό που περιμένει η Πολιτεία από εμάς…», ενώ προς την κατεύθυνση αυτή τους παρότρυνε:

«…Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτά τα τέσσερα χρόνια, να βελτιωθείτε και ατομικά αλλά και συνολικά, ομαδικά ως τάξη. Κατακτήστε τη γνώση. Η γνώση είναι δύναμη. Μην αφήνετε μέρα να πάει χαμένη. Βελτιώστε τους εαυτούς σας κάθε μέρα. Να επιτυγχάνετε βήματα προόδου, μικρές κατακτήσεις, μικρές νίκες…», κατέληξε σχετικά.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης – Αστυνόμος Β΄ Αλέξιος Κουρτέσης.

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο και ο Αναπληρωτής Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γεώργιος Κουτσαυτάκης, ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.

Παρέστησαν ο Ταξίαρχος Βαρδής Χαρκιανάκης, ως εκπρόσωπος των Αρχηγών Γ.Ε.ΕΘ.Α. και Γ.Ε.Σ., ο Πλοίαρχος Ανδρέας Τσουμάνης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γ.Ε.Ν., ο Σμήναρχος (Ι) Νεκτάριος Ανδρούτσος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γ.Ε.Α., ο Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Μόζας, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο Υποστράτηγος Δημήτριος Σαράφης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρευρέθηκαν, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Υποστράτηγος Σωτήριος Κυπράκης και ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Ταξίαρχος Βασίλειος Παπακώστας.

Παρέστησαν επίσης, Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Διοικητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, αντιπροσωπείες των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Σωματείων και Φορέων, καθηγητές της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και συγγενείς και οικείοι των Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Υπενθυμίζεται ότι η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων δυνάμεων.

Η φοίτηση των Δοκίμων Υπαστυνόμων στη Σχολή διαρκεί οκτώ -8- εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα -4- εκπαιδευτικά έτη.

Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από το έτος 1995 πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυνόμων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφοράς αυτών στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.