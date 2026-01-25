Συνελήφθη Πλοίαρχος

Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Ρόδου προέβησαν στη σύλληψη ενός 62χρονου πλοιάρχου ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου ελληνικής σημαίας, για παράβαση του άρθρου 235 του Κ.Δ.Ν.Δ. ¨Περί υποχρεώσεων Πλοιάρχου¨.

Συγκεκριμένα, κατόπιν επιθεώρησης από στελέχη του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) στο Ε/Γ-Ο/Γ διαπιστώθηκε ότι εκτέλεσε πλου χωρίς της προβλεπόμενης πιστοποίησης ότι το πλοίο δύναται να πλεύσει ασφαλώς, καθώς και για μη ορθή τήρηση του ημερολογίου γέφυρας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Ε/Γ-Ο/Γ μέχρι την προσκόμιση κατάλληλου βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.