Κρίθηκαν οι Αστυνομικοί Διευθυντές - Δείτε στο Policenet.gr ποιοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 25 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με το εδάφιο πέμπτο της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 και τις παρ. 1 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Ταξίαρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

Ι. Γενικών Καθηκόντων

1. 255208 Κολιώνη Κωνσταντίνα του Ιωάννη

2. 249052 Τσιριλάκης Μιχαήλ του Γεωργίου

3. 254593 Δάρμας Γεώργιος του Νικολάου

4. 245276 Αναστασόπουλος Παντελεήμων του Γεωργίου

5. 247026 Σταθόπουλος Ηλίας του Νικολάου

6. 241603 Γούσιας Ιωάννης του Λάμπρου

7. 250756 Γκαρή Αργυρώ του Παράσχου

8. 239419 Χριστόλογλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη

9. 247772 Ζαχαράκης Γρηγόριος του Κωνσταντίνου

10. 250150 Κούτρας Λάμπρος του Ευστρατίου

11. 254674 Χρονόπουλος Θεόδωρος του Μεγακλή

12. 247013 Μπακαλώνης Ανάργυρος του Γεωργίου

13. 248813 Σγούρος Νικόλαος του Ανδρέα

14. 246408 Τσεσμετζής Πέτρος του Γεωργίου

15. 254604 Κακούρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

16. 253698 Ματακούλιας Ευστράτιος του Θεοφράστου

17. 254637 Νησωτάκης Απόστολος του Νικολάου

18. 254668 Τσαρδάκας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

19. 252522 Παπαδήμος Αθανάσιος του Θωμά

20. 254630 Μασούρας Παρασκευάς του Ανδρέα

21. 254602 Ζήνδρου Ζωή του Γεωργίου

22. 246064 Ντουντουνάκης Αντώνιος του Γεωργίου

23. 254641 Οικονόμου Παναγιώτης του Αθανασίου

24. 251621 Αντωνίου Γεώργιος του Ιωάννη

25. 253081 Νέζης Ιωάννης του Αργυρίου

26. 254601 Έξαρχος Νικόλαος του Χρήστου

27. 254647 Παπάζογλου Κωνσταντίνος του Τάσσου

28. 254645 Παπαγρίβας Κοσμάς του Θωμά

29. 246941 Σερβές Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

30. 254635 Μπακλέση Πολυξένη του Νικολάου.

ΙΙ. Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικοί - Ιατροί

1. 233232 Κοτανίδης Θεόφιλος του Χρήστου

2. 261329 Αγγέλου Αριστομένης του Αχιλλέα.

Β. Προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο έκτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Ταξίαρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. 246016 Μπούσκας Γεώργιος του Βασιλείου

2. 239296 Ναλίας Αλύπιος του Ελευθερίου

3. 246649 Ζήφος Αναστάσιος του Ιωάννη

4. 246332 Στέργου Γεώργιος του Παναγιώτη 5. 239811 Φραγκάκης Φώτιος του Εμμανουήλ.

Γ. Προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τo εδάφιο τρίτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Ταξίαρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. 254600 Διαμαντής Ευάγγελος του Νικολάου

2. 254675 Κωτσόπουλος Ανδρέας του Ηλία

3. 250658 Τυρολόγος Χρήστος του Γεωργίου

4. 254613 Κατσούφης Γεώργιος του Αγγέλου

5. 254407 Τρευλόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου

6. 254642 Οπριανός Αθανάσιος του Δημητρίου

7. 253632 Καλατζάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ

8. 254578 Αζέλης Γεώργιος του Νικολάου

9. 254649 Παππάς Ιωάννης του Ελευθερίου

10. 255009 Ζάρρα Γεωργία του Ευαγγέλου

11. 254588 Τσίχλης Παναγιώτης του Ιωάννη

12. 244541 Καλαμάτας Ευθύμιος του Ιωάννη

13. 254676 Σπηλιόπουλος Ιωάννης του Σπήλιου

14. 254957 Δήμου Φωτεινή του Δημητρίου

15. 254589 Γεωργιάδης Παναγιώτης του Παύλου

16. 256258 Τζαγκαράκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ

17. 258954 Γεωργακοπούλου Ευαγγελία του Δημητρίου.

Δ. Προάγεται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38, την παρ. 2 του άρθρου 43 και την περ. δ του άρθρου 47 του π.δ.24/1997, στον βαθμό του Ταξίαρχου εκτός οργανικών θέσεων, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Π ά μ π ο λ λ α ς Νικόλαος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ.243465), Υπηρεσίας Γραφείου.