Συνελήφθη Πλοίαρχος

Τις μεσημβρινές ώρες χτες, συνελήφθη από στελέχη του Λιμεναρχείου Σύμης ο πλοίαρχος ενός επιβατηγού – τουριστικού (Ε/Γ – Τ/Ρ) πλοίου, ηλικίας 50 ετών, για παράβαση του άρθρου 44 και 235 του Ν.Δ. 187/73 (υπεράριθμοι επιβάτες) σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. (Έκθεση).

Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια καταμέτρησης επιβατών στο λιμάνι της Σύμης διαπιστώθηκε ότι στο Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος επέβαιναν διακόσιοι σαράντα ένας (241) επιβάτες, αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των διακοσίων τριάντα δύο (232), σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του πλοίου.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση, κινήθηκε και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.